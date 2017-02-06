出生兩天男嬰胃穿孔 創最小開胃手術紀錄
一名才出生兩天的男嬰，因先天供給胃的血管不良，導致胃缺血缺氧而局部壞死穿孔，在澄清醫院小兒科醫護團隊搶救下，切除約4/5的胃後，已恢復正常喝乳健康成長，創下該院最小年紀的開胃手術記錄。
這名男嬰在婦產科診所足月生產即開始餵食牛乳，未料出生第二天出現腹脹和呼吸急促，立即轉診澄清醫院診治。澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻表示，男嬰到院時血壓偏低心跳加快，發炎指數也偏高，出現蒼白、哭聲無力微弱、腹部氣脹，經X光檢查，發現腹腔內充滿氣體，判斷消化系統破洞，須緊急開刀。
小兒外科主任林雨利指出，手術打開腹腔發現腹腔中滿佈黃色的結塊，且胃部大彎處的組織已破了一個大洞，花了很長的時間清理出那些黃色結塊，並將胃部切除約4/5後，將胃前庭接上食道，救回小嬰兒一命。
林雨利解釋，腹腔內的黃色結塊是嬰兒餵食奶水後與胃酸綜合後，從胃部的破洞流出，由於該男嬰先天性供給胃部的血管不良，在母胎中其胃尚未運作，一出生後胃就開始運作，有可能在缺血缺氧的胃患部已呈薄弱現象，當一開始餵乳後，乳液就脹破單薄處的胃壁，流到腹腔裡。
男嬰手術後，即收治新生兒加護病房中持繼照顧，黃元韻表示，一開始以全靜脈營養照護該男嬰，7天後再從水到奶水餵食，經住院一個月，該男嬰由原本的3000公克體重增加至3500公克而順利出院，目前該男嬰每三小時的食量已達100西西的奶水，身體健康。
黃元韻指出，像這樣出生兩天就胃部切除4/5的嬰兒，在臨床醫學的個案不多，基本上要少量多餐注意營養的均衡，或許隨著長大而其小小的胃會再擴大，吃固體食物仍需多加注意，目前均定期回診。由於該醫院小兒醫護團隊的合作，搶救才出生兩天的自發性胃穿孔男嬰，創下該院最小年紀的開胃手術記錄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。