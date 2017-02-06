出生兩天男嬰胃穿孔 創最小開胃手術紀錄

一名才出生兩天的男嬰，因先天供給胃的血管不良，導致胃缺血缺氧而局部壞死穿孔，在澄清醫院小兒科醫護團隊搶救下，切除約4/5的胃後，已恢復正常喝乳健康成長，創下該院最小年紀的開胃手術記錄。

這名男嬰在婦產科診所足月生產即開始餵食牛乳，未料出生第二天出現腹脹和呼吸急促，立即轉診澄清醫院診治。澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻表示，男嬰到院時血壓偏低心跳加快，發炎指數也偏高，出現蒼白、哭聲無力微弱、腹部氣脹，經X光檢查，發現腹腔內充滿氣體，判斷消化系統破洞，須緊急開刀。

小兒外科主任林雨利指出，手術打開腹腔發現腹腔中滿佈黃色的結塊，且胃部大彎處的組織已破了一個大洞，花了很長的時間清理出那些黃色結塊，並將胃部切除約4/5後，將胃前庭接上食道，救回小嬰兒一命。

林雨利解釋，腹腔內的黃色結塊是嬰兒餵食奶水後與胃酸綜合後，從胃部的破洞流出，由於該男嬰先天性供給胃部的血管不良，在母胎中其胃尚未運作，一出生後胃就開始運作，有可能在缺血缺氧的胃患部已呈薄弱現象，當一開始餵乳後，乳液就脹破單薄處的胃壁，流到腹腔裡。

男嬰手術後，即收治新生兒加護病房中持繼照顧，黃元韻表示，一開始以全靜脈營養照護該男嬰，7天後再從水到奶水餵食，經住院一個月，該男嬰由原本的3000公克體重增加至3500公克而順利出院，目前該男嬰每三小時的食量已達100西西的奶水，身體健康。

黃元韻指出，像這樣出生兩天就胃部切除4/5的嬰兒，在臨床醫學的個案不多，基本上要少量多餐注意營養的均衡，或許隨著長大而其小小的胃會再擴大，吃固體食物仍需多加注意，目前均定期回診。由於該醫院小兒醫護團隊的合作，搶救才出生兩天的自發性胃穿孔男嬰，創下該院最小年紀的開胃手術記錄。

(中時)