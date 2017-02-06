降雨不足 新竹地區恐現缺水危機
近日因降雨量少，水庫進帳不足、「入不敷出」，讓大新竹部分地區已出現缺水危機，台灣自來水公司呼籲民眾節約用水，共體時艱。
水公司三區處表示，近期因雨量不夠充沛，以致水庫進水量不足，經緊急調度桃園地區每天5到6萬噸水、苗栗地區每天調度4到6萬噸水給新竹地區應急，才得以度過短暫缺水危機。
新竹地區民生及公共給水每日約52萬噸，隆恩堰平日取水量約20萬噸供民生及公共給水，但枯水期僅取水不到4萬噸，其他主要是由水庫供給，而寶山及永和山水庫現蓄水量皆未及七成。
「有水當思無水之苦」，水公司三區處指出，日常生活中省水方法甚多，一般家庭要做好節約用水工作，可從沖廁、洗衣及沐浴等日常用水著手，且最直接有效的方法即採用省水器材，並改變用水習慣，例如用水後隨時關緊水龍頭、隨時查看用水設備，防止漏失水量等。
水公司三區處表示，請民眾務必節約用水，珍惜水資源的使用，養成省水節用的好習慣，相關省水撇步，民眾可進入台水公司網站http://www.water.gov.tw/查詢「家庭用水須知」、「節水三十六計」，將水資源做最有效利用，以順利度過今年的旱象。1060206
(中央社)
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