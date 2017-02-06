H7N9首例病危 接觸者1人有感冒症狀

高市衛生局今天說，今年首例H7N9病例、69歲男性個案目前仍病危住加護病房，防疫單位列管追蹤139名個案相關接觸者，其中有1人出現感冒症狀就醫後已改善，其餘都無症狀。

衛生局說，列管追蹤的139人，包括個案進出機場接觸的相關人員、個案同班班機前後3排旅客、個案家屬、曾與個案接觸的醫護人員，以及個案就醫時附近病床患者及家屬。

衛生局指出，個案是家住高雄美濃的69歲台商，上個月23日在中國廣東出現發燒、畏寒症狀，25日從高雄機場入境被篩檢出發燒異狀，隔天就醫，被通報疑似新型A型流感，29日又因發燒、咳嗽有痰、呼吸喘到高雄一家醫學中心就醫並給予克流感藥物治療，患者雖未接受醫師建議住院返家，但美濃衛生所人員仍持續追蹤，患者也持續用藥。

衛生局又說，患者當時雖症狀不明顯，但因有告知旅遊史，醫師仍警覺通報並採檢送驗，雖然第1次檢驗為H7N9陰性，但衛生局仍持續列管追蹤，並未輕忽。

衛生局說，個案2月1日因症狀未改善再度前往該醫學中心就醫，被診斷為肺炎，隔天通報並採檢送驗，4日確認為H7N9陽性，患者目前轉院至第3家醫院加護病房救治，仍陷昏迷，病況危急。

衛生局長黃志中指出，H7N9雖尚無人傳人的病例，但衛生局防疫始終沒有掉以輕心，個案曾到高雄3家醫院就醫，衛生局持對相關接觸者及家屬進行健康追蹤管理。

疾管署高屏區管制中心指揮官、高雄榮總內科部主任陳垚生認為，這名個案第1次採檢沒驗出來，不排除是因症狀不明顯加上服用克流感壓低體內病毒所致，檢驗技術難免有其極限，所幸個案沒有隱瞞其旅遊史並配合防疫，加上醫療單位的敏感度夠，及時防杜了防疫漏洞。

他又說，兩岸防疫檢驗技術應是差不多的，2013年大陸上海發現的全球首例H7N9病例，1天內就診斷出來，與高雄這次的個案症狀及情況不同，不宜將兩個病例相提並論。1060206

(中央社)