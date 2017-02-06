共青團微博：有宗教信仰者 絕不能入黨
中國大陸在政府或黨工作的人員多需加入共產黨，但若本身有宗教信仰的基督徒、佛教徒等人能不能加入共產黨？共青團中央官微回應：不可以。
澎湃新聞報導，共青團中央官方微博日前回應網友在網路上的問題：「2016年碩士畢業後，信主半年，現正在機關單位工作，工作需要入黨，但入黨與宗教信仰衝突該怎麼辦？」
面對這位網友的為難，共青團官微直接表示，共產黨員絕不能信仰宗教。
微博引述「中國共產黨章程」第一章第二條，關於黨員的條件稱「中國共產黨黨員必須全心全意為人民服務，不惜犧牲個人的一切，為實現共產主義奮鬥終身」。
微博另引述「中共中央、國務院關於加強宗教工作的決定」稱，「共產黨員不得信仰宗教，要教育黨員、幹部堅定共產主義信念，防止宗教的侵蝕」。
不過，大陸憲法第36條第1款規定「中華人民共和國公民享有宗教信仰自由」。對此質疑，共青團微博以相當篇幅解釋：「宗教信仰自由，既包括信仰宗教的自由，也包括不信仰宗教的自由。既包括信仰或不信仰這種宗教的自由，也包括信仰或不信仰那種宗教的自由」。
不過，微博沒有明確說明不加入共產黨的公務人員是否會因此受到歧視，或對仕途產生影響。只鼓勵信教群眾，「在黨外，依然可以為國家做貢獻，依然可以參政議政，依然可以發展事業」。1060206
(中央社)
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