50公尺短跑 哈利王子一馬當先贏過兄嫂
在英國王位繼承順位上，威廉王子離目標或許比弟弟哈利近了一些，不過在真正的賽道上，哈利王子卻搶先一步抵達終點線。
英國「每日郵報」（Daily Mail）引述美聯社報導，哈利、威廉和威廉嬌妻凱特今天在倫敦伊麗莎白女王奧林匹克公園（Queen Elizabeth Olympic Park），出席1項名為Heads Together的心理健康宣導活動，3人還進行一場50公尺的短跑競賽。
在田徑明星和業餘跑者的歡呼聲中，哈利王子一馬當先衝過終點線，贏過哥哥，威廉則在終點給了殿後的凱特1個擁抱。
威廉或許知道自己跑不過行動較敏捷的弟弟，起跑前還假裝自己的腿抽筋。
在現場觀賽的女子馬拉松世界紀錄保持人拉德克莉芙（Paula Radcliffe）開玩笑說，威廉跨線踩到凱特的跑道，應該取消他的參賽資格。（譯者：中央社劉文瑜）1060206
(中央社)
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