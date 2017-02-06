工作同時旅遊 3成員工願接受較低薪資
工作同時旅行是許多人嚮往的工作模式，旅遊平台Booking.com日前公布商務旅遊大調查，發現有3成民眾願意為了出差機會接受較低薪水。
一邊旅行一邊工作是許多人稱羨的職業，但如果代價是薪水少領些，你願意嗎？全球旅遊平台Booking.com日前公布商務旅遊大調查，發現若工作條件內包括較多的商務旅行，有高達3成以上受訪者願意接受較低薪資。
Booking.com指出，商務與休閒旅遊的界線在許多人心中逐漸模糊，49%的商務人士在過去1年中，曾將出差行程延伸至其他城市或國家，其中約1/3更表示在今年將會再次以商務旅遊的模式出差。
Booking.com for Business產品開發總監班杜林恩（Ripsy Bandourian）分析，人們不再認為出差會造成工作上的不便，反倒覺得能藉此拓展眼界，從中找到靈感或是職涯發展的方向，員工也期望企業主能因應這項趨勢。
Booking.com表示，62%的民眾造訪新地點時，會盡量安排各種活動，因此縮短轉運時間，以及如何延長商旅地點的遊覽時間格外重要，機場離市中心越近越好，新加坡樟宜機場、德國慕尼黑機場、曼谷蘇汪納蓬機場都是好選擇。1060206
(中央社)
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