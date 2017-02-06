布雷迪贏超級盃 名模妻吉賽兒瘋狂甩頭

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職業美式足球NFL新英格蘭愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）今天率隊在超級盃逆轉勝亞特蘭大獵鷹後，名模妻子吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）雀躍不已，在場邊瘋狂甩頭自拍。

根據「紐約郵報」（New York Post）網站，哥倫比亞廣播公司（CBS）體育記者波特（Kyle Porter）在推特上傳影片，可見吉賽兒邦臣一邊舉手瘋狂甩頭，一邊拿手機自拍，開心慶祝丈夫布雷迪贏得第5座超級盃冠軍。但她還沒將自拍影片上傳個人社群媒體網頁。

「時人」（People）雜誌網站也報導，吉賽兒邦臣當時與兒子班傑明（Benjamin）在場邊，欣賞布雷迪率隊上演超級盃空前逆轉秀的英姿。

她賽前曾推文為丈夫打氣，也在Instagram上傳加油團照片，留言「我們準備好了，布雷迪加油」。

根據法新社，39歲的布雷迪表示，即使當時第3節以3比28落後，全隊也從不放棄。

布雷迪說：「我們都把彼此拉回來。我們從不覺得出局了，這是一場硬仗。」

「我們每天都在更衣室中相處，且我們知道自己的能耐，這影響很大。」（譯者：中央社盧映孜）1060206

(中央社)