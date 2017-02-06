廣告遭指拼貼原民服 遠百：感謝指正

民主進步黨籍立法委員谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天表示，遠東百貨廣告出現穿戴原住民服飾男女，衣服拼貼各族，對台灣很無知；遠百說，感謝立委指正。

谷辣斯．尤達卡表示，遠東百貨股份有限公司製作「遠東百貨—金雞報喜國際篇」，邀不同族群男女模特兒穿不同服裝賀喜，出現穿著草率拼貼式原住民族服飾青年。

她說，男孩講阿美族語，戴鄒族女性頭飾，女孩看似穿阿美族服，頭飾卻拼貼阿美族的羽毛與鄒族圓球，阿美族服袖口上還出現排灣族山型紋，要求遠百盡速將廣告下架。

遠百受訪表示，廣告用意是想傳達不同族群一起祝福，拍攝時有請造型師特別注意原住民服裝搭配，其中部分細節包含不同族群，主要是考量設計表現，希望融合不同族群元素。

遠百說，或許拍廣告時沒很透徹了解原住民文化，但出發點是希望把原住民文化帶到大家的生活，如果有不夠周延的地方，遠百會虛心檢討，下次更謹慎，也感謝立委指正。廣告原本就規劃走到上週末，沒下架問題。1060206

(中央社)