台金春運人人有機可乘 載客逾10萬

金門航空站今天表示，春節台灣金門管制航線疏運落幕，昨天最後一天在立榮航空放大機型增加機位下，鄉親旅客人人都「有機可乘」；總計載客超過10萬人，圓滿達成春運使命。

今年春節連續假期從1月27日到2月1日，1月25日到2月5日是民航局春節疏運計畫期間。

金門航空站主任洪念慈指出，今年春節連續假期短，只有6天，返鄉過年的鄉親把握難得回家團圓時光，部分旅客將假期延後2天，加上台商返台人潮湧現等因素，以致昨天春節疏運計畫的最後一天，各航班訂位全部客滿且旅客報到率幾乎達100%，現場候補上機的機率低。

因應登記候補旅客人數爆增，未能及時消化，在縣府、立委楊鎮浯、航站主任洪念慈坐鎮指揮下，緊急協調立榮航空將晚間7時30分往台北航班B7-9186班次放大機型，由原排定70人座的ATR機型改為184人座的A321機型，增加了114個機位因應，滿足旅客需求。

立榮航空放大機型增加機位數在昨天下午4時30分起開放現瑒候補及辦理開票劃位作業；到晚間8時15分止，末班機往台北還有空位。

金門航空站統計春運最後一天來回共飛航86班次，離站載客3877人，各班次近班班客滿，協助將所有候補鄉親旅客順利載送返回工作崗位。

航空站統計，今年春節疏運計畫期間1月25日到2月5日，台金民航機往返共1172架次，來回載客10萬2007人，分別是到站5萬1244人、離站5萬0763人；在1月31日到2月5日的收假期間，離站班次幾乎班班客滿，載客率近百分之百。1060206

(中央社)