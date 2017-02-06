台中港區大貨車落海 駕駛搜尋中
台中港區今天發現一輛大貨車在水中載浮載沉，賴姓駕駛則失蹤中，無法取得連繫，台中港務警察總隊及台中港務消防隊出動人員搜尋中。
台中港警消單位上午接獲民眾通報指稱有一輛大貨車墜落台中港5號碼頭，在水中載浮載沉，碼頭工人先開來怪手，利用怪手受臂載人查看落水貨車的駕駛座，但是沒有看到人，台中港務消防隊也派潛水人員下海搜尋，並聯繫海巡隊協助從海面上搜尋，也都沒有發現貨車駕駛。
台中港務警察總隊表示，墜海的大貨車體積相當大，至於大貨車何時開進碼頭、為何落海？目前還不清楚，警方詢問附近醫院，也沒有收治落水相關患者，警方經聯繫大貨車所屬客運公司，確認失蹤駕駛是44歲賴姓男子，而賴姓駕駛都無法聯絡上，目前仍進一步搜尋中。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。