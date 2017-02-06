台中港區大貨車落海 駕駛搜尋中

台中港區今天發現一輛大貨車在水中載浮載沉，賴姓駕駛則失蹤中，無法取得連繫，台中港務警察總隊及台中港務消防隊出動人員搜尋中。

台中港警消單位上午接獲民眾通報指稱有一輛大貨車墜落台中港5號碼頭，在水中載浮載沉，碼頭工人先開來怪手，利用怪手受臂載人查看落水貨車的駕駛座，但是沒有看到人，台中港務消防隊也派潛水人員下海搜尋，並聯繫海巡隊協助從海面上搜尋，也都沒有發現貨車駕駛。

台中港務警察總隊表示，墜海的大貨車體積相當大，至於大貨車何時開進碼頭、為何落海？目前還不清楚，警方詢問附近醫院，也沒有收治落水相關患者，警方經聯繫大貨車所屬客運公司，確認失蹤駕駛是44歲賴姓男子，而賴姓駕駛都無法聯絡上，目前仍進一步搜尋中。1060206

(中央社)