鐵人三項年度4大經典賽事 3月台南安平揭幕
2017年鐵人三項4大經典賽事預計3月11日在台南安平揭幕，緊接著是4月的澎湖、6月新北翡翠灣以及9月台東梅花湖，主辦單位推出「大滿貫超值組合」套餐，只要花7200元就能參加這4項賽事，還有機會代表台灣前進對岸參賽為國爭光。
中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，從2006年至今從事鐵人三項運動的人口已超過10萬人，足足增加10倍以上，原本的鐵人三項也從陌生名詞變成社會大眾孰悉並且熱衷參與的活動，每年創造出來的運動產值超過50億元，證明鐵人三項不但是分秒必爭的競技運動，也是抒壓健身的最佳活動。
劉玉峯進一步指出，過去10年是推展鐵人三項的基礎期，接下來的10年將是黃金發展期，為此協會推出「大滿貫超值組合」，本來報名參加4項經典賽事的費用要1萬元，現在下殺至7200元，半程也只需要5600元，目的是希望帶動更多民眾參與，讓台灣擠身為全世界十大鐵人強國之列。
劉玉峯表示，儘管目前兩岸關係緊繃，但鐵人三項交流並不受影響，2017年海峽盃鐵人賽預計9月11日在山東威海舉辦，凡是在安平、澎湖、翡翠灣三場比賽各組前3名的選手都有機會代表台灣前往參賽。
劉玉峯強調，目前亞洲各國鐵人三項的實力以日本為尊，韓國和中國大陸緊追在後，台灣、香港、菲律賓和哈薩克是第二集團的國家，但台灣的發展卻領先對岸10年，運動人口數也遠在對岸之上，2018年印尼亞運是我們爭取好成績的最佳時刻，尤其是接力賽方面更有機會拿到前三名，但礙於體育署規定，參賽標準訂定在個人賽前6名，導致我們已錯過了2010廣州和2014仁川兩屆亞運，希望體育署能重新思考亞運的參賽門檻。
(中時電子報)
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