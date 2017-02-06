阻陸進出太平洋 美司令提議隱形戰艦部署韓
美國意圖切斷中國進出太平洋之路？南韓政府相關人士透露，美太平洋艦隊司令哈里斯(Harry Harris) 1月底與韓國議會代表團會晤中，建議「將隱形驅逐艦朱瓦特(USS Zumwalt,DDG-1000)部署在濟州島」。南韓國防部表示，尚未收到五角大廈正式消息，但若美國提出，我們將認真考慮，以因應北韓不斷升高的核導彈威脅。
該政府人士稱，朱瓦特鑑是此前未曾投入的最新型戰略武器資產，韓方也始料未及，但無論是常駐或其他方式部署，韓方都沒有理由拒絕。韓國防部人士認為，在韓部署朱瓦特鑑有利於加強朝鮮半島防禦。
不少分析認為，美國有望在下月美韓聯合軍演前後，在南韓大舉部署戰略資產。但首當其衝的就是來自中國的反對，南韓民眾也對濟州島作為美軍戰場前沿基地持反感。
朱瓦特級驅逐艦是美國海軍新一代多用途對地打擊驅逐艦艦，最大優勢是其隱形能力，能躲避雷達，同時配備神盾防空系統、電力驅動系統與新式艦砲，同時具備強大反潛戰力。除了現有的SM-6艦對空導彈，戰斧巡弋飛彈和垂直發射反潛飛彈外，它還將在明年配備電磁鐵槍。
朱瓦特號巨大的直升機起降平台，不但現役的海鷹反潛直昇機(SH-60)可以降落，甚至MV-22魚鷹垂直運輸機，甚至F-35B垂直起降戰鬥機都可以降落。
韓國軍方人士稱，如果說宙斯盾艦是用來防禦導彈，朱瓦特艦則是攻擊型武器，能將敵軍陸海空襲擊化為烏有。
(中時電子報)
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