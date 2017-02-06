機捷通車在即 長庚醫院站去年房價漲6.9％稱霸

機場捷運通車在即，台灣房屋智庫統計沿線房市交易較熱12個站點周邊1公里住宅行情，長庚醫院 (A8)站去年均價比前年上漲6.9％居冠。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，過去捷運幾乎是房市良藥，通車前至少有一成的年漲幅，不過面臨房市修正期，通車不再是漲價保障，站點周邊的生活機能和商業發展性，還有就業機會才是關鍵。

台灣房屋統計機捷12站去年均價僅A8站、林口 (A9)站、桃園體育園區 (A21)站比前年上漲，A9站、A21站各上漲6.6％、0.4％；跌幅最深前3站依序是領航 (17)站15.1％、泰山(A5)站14.5％，新莊副都心 (A4)9.7％。

張旭嵐分析，A8站原本機能就很成熟，加上機捷利多，因此近兩年房價都有上漲，近期交易量也有增溫的趨勢；A9站因為前幾年推案多，在2015年房市由多轉空，房價有略微修正，尤其大坪數物件的價格修正最多，不過在2016年OUTLET陸續開幕，且民視影視中心今年也將進駐，工作機會帶動實際自住需求，讓價格有撐。

在機捷「青埔3站」中，A17站跌幅最深，A21站小漲，台灣房屋青埔直營店經營主管彭成貴分析，2016年領航站周邊有建案大打降價策略，每坪以18萬元至20萬元大量成交，因而拉低A17站整體均價，若扣除該建案，平均房價落在每坪22萬元至23萬元。

彭成貴強調，於桃園市政府在青埔地區積極建設，將設置橫山書法公園，且有大園國際高中學區，加上具有「青埔3站」房價最低的優勢，仍受購屋客青睞。

機捷沿線12站扣除位於台北市的台北車站，以位在新北市新莊的兩站A4及新北產業園區(A3)均價最高，不過降幅也在一成左右。

張旭嵐分析，新莊之前有合署辦公室議題，且兩站都是機場捷運的大站，A3甚至有行李託運的規畫，因此價格漲到高點；新莊副都心重劃區則因推案量過大，餘屋去化慢，加上行李轉運的規劃暫緩，新莊兩站在這一波明顯面臨降價壓力。

(工商)