4內閣新成員將就職 林全約見溝通

行政院3日公布4名內閣新成員人事，包括準科技部長陳良基、準勞動部長林美珠、準衛福部長陳時中與準農委會主委林聰賢，將於本週就職，行政院長林全今天下午約見4人，進行溝通。

行政院3日宣布，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長將由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任，預計本週上任。

行政院發言人徐國勇表示，林全下午約見4位內閣新成員，在就職前先進行溝通。

徐國勇說，4人這幾天都在密集了解即將接掌的業務，如陳時中雖熟稔過去衛生署的業務，但沒有接觸過福利與長照這一塊，林美珠也需要進一步了解勞動法令等，還有一些政府部門的細節，與未來部署如何配合等狀況，都需先行盤點。1060206

(中央社)