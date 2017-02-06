難民問題難解：梅克爾連任恐失利

民調勝過梅克爾的社民黨參選人舒爾茨。（美聯社）

根據德國電視第一台（ARD）的報導，10天前的一項民調顯示，社會民主黨候選人總理參選人舒爾茨（Martin Schulz）的支持率，已經超越了爭取連任的現任聯邦總理梅克爾。

民調顯示，代表基督教民主黨參選的梅克爾總理獲得34%支持率，而舒爾茨則獲得50%，佔據了明顯的優勢。報導指出，德國上下總共1506名有選民資格的人參加了這次民意調查。得到一半選民支持的舒爾茨，表現的遠比上次總理大選社民黨候選人施泰因布呂克（Peer Steinbrück）優秀。施泰因布呂克在2012年的民調中支持率為38%，而默克爾則為49%。

舒爾茨能夠得到如此高支持率的原因，在於他針對教育與難民議題提出了解決的看法。他指出如果自己當選總理，將進一步推動稅收分配制度更加公平合理，加強打擊偷稅漏稅犯罪和避稅天堂的力度。他指出：「在德國，大企業的高管即使有重大疏忽被解職，仍然可以拿到數百萬的解約費，而像售貨員這樣的普通職員會因為一點小過失被無情解雇，這太不公平！」

他強調，政府應該把豐盈的稅收用於教育和家庭資助領域的投資，他要求引入教育全部免費制。主張擴大社會福利制度，反對右翼民粹主義，甚至多次發言批判川普的舒爾茨強調：「教育必須要是免費的，從幼稚園到大學都要免費。對公立音樂培養機構、圖書館、話劇院等設施的投資也應增加。不該讓任何一個孩子受到忽視。」

為了對抗國內甚囂塵上的極右翼思想，舒爾茨比梅克爾更堅定的支持德國實施人道主義難民政策，保證戰爭難民有受到庇護的權利，並努力在非洲和中東地區消除難民選擇背井離鄉的根源。舒爾茨強調，若對所有難民申請人持質疑態度等同於讓伊斯蘭國在意識形態上取得勝利。不過他同時也補充道：「如果難民在德國觸犯了法律，那麼也會受到德國這一法治國家的嚴懲。」

身為中間偏左的代表性政治家，他嚴厲批評俄羅斯總統普丁對外擴張的侵略性行為。舒爾茨指出，普丁的表現凸顯了他與歐盟國家存在著完全不一樣的社會理念與世界觀。另外他也憂慮極右翼的興起，將導致歐洲分崩離析。他強調：「歐盟目前的狀況令人悲傷。其內部的分離勢力、極端勢力正在贏得選舉和公投。如果我們開始質疑這個歐洲項目（歐盟）的核心，我們就是在拿下一代的未來賭博。」

(中時電子報)