違規男褲襠一大包 警搜出BMW毒咖啡包

警方在潘男機車車廂查獲裝有安非他命、FM2之毒品咖啡包總重達666公克的51包毒品咖啡包。（譚宇哲翻攝）

警方訊後將潘男依毒品危害防制條例移送法辦。（譚宇哲翻攝）

BMW也出即溶咖啡？新北市19歲潘姓男子昨晚10時許騎機車行經蘆洲區永平街32巷時，意圖闖紅燈，遭巡邏警員攔查，警員見潘男褲襠一大包凸起，還刻意用手遮掩，進一步搜查，果然發現印有BMW圖案的毒咖啡包，並在機車後車廂內搜出共51包毒咖啡包，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

警方表示，潘男起初佯裝配合，大方掏出口袋中隨身物品，甚至還跳躍證明無藏其他東西，但在掀上衣時，潘男伸手刻意遮掩褲襠，遭眼尖的的女警蔡珮琪發現，立刻提醒男警鄭力銘上前搜身，果然發現一包印有BMW的毒咖啡包，當下質問潘男：「BMW哪時也賣起即溶咖啡了？」隨後也在潘男機車車廂查獲裝有安非他命、FM2之毒品咖啡包總重達666公克的51包咖啡包，立即將其帶回訊問。

潘男向警方供稱，因過年時與女友吵架，至今還未和好，心情低落才買毒品來發洩情緒，訊後依毒品危害防制條例移送法辦，並將進一步追查毒品上游來源。

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(中時)