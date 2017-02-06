三個林德福 藍委林德福：請找對德福

國民黨立委林德福今天表示， 目前有三名林德福常在媒體上露出，分別是將接任體育署長的林德福、台電核能發言人林德福，以及他。他說，請鄉親在投訴前要找對德福。

台灣2300萬人中，同名同姓的人不少，但同時有3位同名同姓的人最近經常被媒體報導，這就十分少見了。最近台灣有三名林德福經常被媒體報導，分別是國民黨立委林德福、將接任體育署長的前體委會主委林德福，以及台電核能發言人林德福。

藍委林德福今天在臉書以「 三個林德福的故事」為題，發文表示，最近他在永和區參加各式活動，常聽到永和鄉親說在各大新聞媒體報紙閱讀到他的名字，還進一步詢問核電廠廠務狀況、跟接掌教育部體育署長，有時候讓他啼笑皆非。

林德福指出，目前有三位林德福常在媒體上露出，分別是曾經面臨缺電危機，台電核能專業總工程師林德福，現職為台電核能發言人。前行政院體委會主委林德福，即將接教育部體育署長。以及現任國民黨立委林德福。

林德福說，請各位鄉親就別再詢問他核電廠最新廠務動態、或怎麼會去兼任教育部體育署長，這就是三個林德福的故事。

最後，林德福還在文末註記，「此德福非彼德福」、「冤有頭債有主，任何事情投訴前請找對德福」。1060206

(中央社)