日本拉麵祭登台 10家名店齊聚一堂

想吃日本道地拉麵，除了買張機票到日本之外，2月底在台北舉行的日本拉麵祭中也吃的到。

許多台灣民眾到日本遊玩時，一定要品嘗道地的拉麵，現在除了買張機票到日本吃之外，10家知名拉麵店齊聚一堂，2月底在台北舉行日本拉麵祭，將精心特調的湯頭空運來台販售，各店每天限量1000碗。

這次拉麵祭集合東京、北海道、福岡、神奈川等地的知名店家，包含梅光軒、吉山商店、一風堂、博多新風、本田商店等，要讓民眾一次可以吃到各地口味。

其中旭川因天氣寒冷，湯頭上有層浮油為拉麵保溫為其最大特色；札幌則以味噌拉麵聞名；函館則以清淡的鹽味拉麵為主調。久留米拉麵則被稱為豚骨拉麵的始祖，因忘記控制火候，使湯頭在高溫下不斷加熱，意外熬煮成「白濁豚骨濃湯」，成為久留米拉麵的雛型。1060206

(中央社)