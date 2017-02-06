H5N6台灣現蹤 不易禽傳人

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國內首次在死亡幼鵝檢出H5N6禽流感病毒，疾管署副署長羅一鈞今天表示，H5N6非常不容易從禽鳥傳給人，傳染力比H7N9弱，目前僅中國大陸有禽傳人個案。

行政院農業委員會防檢局首度自國內死亡幼鵝檢體中檢出H5N6高病原性禽流感病毒，衛生福利部疾病管制署主動執行疫情調查、衛教宣導、接觸者健康狀況主動追蹤等防治工作。

H5N6流感屬第五類法定傳染病「新型A型流感」的一種，台灣未曾有人類病例。

依據世界動物衛生組織（OIE）公布資料顯示，自去（2016）年下半年起，鄰近韓國、日本發生H5N6高病原性禽流感疫情，野鳥及養禽場持續檢出病毒。

羅一鈞受訪時表示，H5N6「非常不容易從禽鳥傳給人」，儘管日、韓有疫情，但也沒有傳出人類感染個案，如果不幸染病，後果比較可怕，致死率約7成。

他表示，全世界目前僅中國大陸自2014年迄今累計有16例H5N6流感病例，有11例死亡，超過8成個案有禽類、活禽市場暴露史。

疾管署表示，因禽傳人雖罕見但仍有些微風險，衛生單位針對周圍3公里禽場、屠宰場工作人員及野鳥學會接觸者造冊列入健康監測對象，持續追蹤健康狀況，預計將監測至2月12日。

疾管署表示，目前針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國大陸江蘇省、浙江省、安徽省、廣東省、福建省、貴州省、上海市、湖北省、湖南省、河南省、江西省、山東省、廣西壯族自治區、四川省、河北省、北京市、天津市、遼寧省及雲南省旅遊疫情建議列為第二級：警示（Alert），其他省市（不含港澳）列為第一級：注意（Watch）。

羅一鈞指出，民眾不用過於擔心或緊張H5N6，但也提醒民眾，勿走私及接觸禽鳥，尤其切勿撿拾禽鳥屍體，食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食，處理禽肉或蛋時應清洗乾淨，並落實洗手等個人衛生措施；禽場相關工作人員請加強自我防護，如出現類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫。

疾管署表示，醫療院所應提高警覺，應主動詢問類流感患者旅遊史、禽鳥接觸史、職業別與群聚情形（TOCC），必要時給予流感抗病毒藥劑治療，降低疾病傳播及嚴重併發症風險。1060206

(中央社)