冷氣團將來襲 農改場籲農友做好防寒

根據中央氣象局預報，9日將有強烈大陸冷氣團南下，這波冷氣團會持續到元宵節，高雄區農業改良場呼籲農友隨時留意最新的氣象預報，做好農作物防寒措施。

高雄區農業改良場表示，熱帶農作物一般不耐低溫，尤其寒流等級的溫度對結果期的蓮霧、棗及開花期的芒果、荔枝等，會發生落果、果品差及落花、著果不良等現象，因此要格外注意低溫變化。

農改場提醒，成熟度足夠的棗、蓮霧果實，提早採收；蓮霧園加強土壤保濕，低溫期間引灌溫度較高的地下水保持根溫或由樹冠上噴霧保溫；葉面噴施鈣及磷鉀肥，提高樹體耐寒力並促進樹勢回復，必要時在果園的北向迎風面，設立防風網。

農改場指出，這段氣溫不穩定期間，對於開花期的果樹建議加強飼養授粉昆蟲，增加授粉著果率；週年生產的木瓜、番石榴，也適度疏果，減輕樹體的負荷，避免樹勢衰弱而導致果實品質下降或落果。

蔬菜方面，正在生產的冬季蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，因此，建議除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，田區及網室四周，可利用黑色遮光網或雜草抑制蓆加強四周圍包覆保溫，而網室頂部可多覆蓋一層紗網，加強阻隔低溫的效果。

農改場提醒農友，注意氣溫回暖後必須儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，避免濕度過高反而引起病害。1060206

(中央社)