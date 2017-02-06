台北世大運主戰選手盼能營造主場氣氛
在台北燈節氛圍下，世大運執委會舉辦世大運開春文化活動「一起世大運 190天倒數」活動，邀請世大運培訓選手羽球國手王子維、韻律體操國手宋語涵，以及剛拿下跆拳道美國公開賽品勢女子團體項目金牌的「品勢女團」李映萱、陳湘婷、陳以瑄來到現場與民眾互動，運動粉絲也熱情與選手們合影留念。
今年，遊征世界的台灣選手們將回到家鄉，迎戰臺北世大運！世大運執行長蘇麗瓊表示，台北燈節每年都會舉辦，但台北世大運只有一次，邀請民眾今年一定要親自到世大運各賽事場地，為台灣選手們加油打氣，並向國外選手展現歡迎之意。
王子維與宋語涵表示，參加世大運能夠跟各國好手競技交流，希望世大運金牌留在台灣，期待市民朋友們能到賽事現場，為選手們營造出主場出賽的氣氛。
(中時電子報)
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