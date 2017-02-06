聞故友自殺不敢置信 喜翔曝高鳴「晚上永遠不睡覺」

喜翔回憶前輩好友高鳴，曝光他從年輕到現在晚上永遠不睡，最後因身體狀況不佳，才搬到清幽的萬里區居住。(中時資料照片)

資深台語劇演員高鳴，今晨被發現在新北市萬里區的家中上吊，被發現後雖立即報警送醫，但警消到場時他已明顯無生命跡象，享年83歲，由於高鳴口袋中留有遺書，又去年曾自曝身患5種癌症，警方因此研判他因健康與家庭問題，選擇輕生，今和他合作《愛神卡拉OK》的演員好友喜翔聞訊後，表示不敢置信，並透露高鳴晚上總不睡覺一事。

據《蘋果日報》報導，喜翔表示高鳴個性開朗，跟他聊天總是開心的，曾聽他說過「我還可以活10幾年呢」，還說醫生當初診斷他活不過3個月，但他自豪自己就這樣活了6、7年也沒事，表示什麼都可以吃「開心就好」，沒想到如今竟會想不開。

喜翔回憶高鳴，曝光了這位前輩好友的日常，表示高鳴一輩子都是夜貓子，從年輕到現在，晚上永遠不睡覺，他的早餐是下午4點吃，約莫9、10點吃第二餐，天快亮了才吃第三餐，作息跟大家相反，後來因健康不佳，才搬到清幽的萬里區，空氣好也便於運動，太太則在附近開了卡拉ok店，對他是百依百順，老公拍戲時，會帶著躺椅等他沒鏡頭時可以休息。

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(中時電子報)