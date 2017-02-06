櫻花祭來了 酸甜口感「櫻花棉花糖波堤」搶跟風
Mister Donut搶先推出「櫻花主題季」系列甜甜圈，以波堤、法蘭奇與歐菲香3種經典圈體，打造5款全新甜甜圈，包括櫻花波堤、櫻花棉花糖波堤、櫻花覆盆子波堤、櫻花法蘭奇及櫻花歐菲香，即日起全台門市同步販售，售價38至45元不等。
新品「櫻花棉花糖波堤」在波堤外層沾裹櫻花巧克力醬，由櫻花葉萃取原料製作的櫻花巧克力，微酸有淡淡櫻花香氣，佐以鬆軟綿花糖入口，櫻花香氣直衝腦門，搭配Q彈波堤圈與巧克力酸甜口感彷彿戀愛中少女，一試難忘。另一款「櫻花法蘭奇」仿花朵造型製作法蘭奇圈體，外層撒上北海道甜菜糖製成粉紫色糖粒，內餡是覆盆子莓果醬，粉色外觀與紫色糖粒如櫻花綻放美麗。「櫻花歐菲香」帶有濃郁奶香味，與櫻花巧克力醬在口中融合，無違和感。
其中「櫻花波堤」與「櫻花棉花糖波堤」2月15日於全台7-ELEVEN甜甜圈專櫃同步上市。
(中時)
關鍵字：櫻花、Mister Donut、甜甜圈
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