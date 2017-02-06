大陸磁浮列車 時速有望飆600公里

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陸媒報導，位於北京懷柔的中國科學院力學研究所高速列車動模型實驗室表示，未來5年，大陸先進軌道交通專案將重點研製時速400公里的高鐵列車和時速600公里的磁浮列車。

大公網、中國鐵路新聞網今天引述央視報導指出上述消息，報導還說，在不久的將來，這些時速400公里的高鐵列車和時速600公里的磁浮列車可能投入運行。

報導表示，中國大陸高鐵通車里程突破2萬公里，不過因為各種原因，時速一直受到很大限制，設計時速350公里的都在跑300公里，設計時速300公里的只跑250公里。

央視報導，位於北京懷柔的中國科學院力學研究所高速列車動模型實驗室表示，未來5年，大陸先進軌道交通專案將重點研製時速400公里的高鐵列車和時速600公里的磁浮列車，在不久的將來或投入運行。

事實上，中車青島四方機車、中車長春軌道客車生產的中國大陸自主標準動車組CR400AF、CR400BF都已具備400公里時速的能力，中車長客公司的高寒寬軌高速動車組也能跑到400公里的試驗時速。

報導說，在大陸「十三五」（2016年至2020年）規劃重點研發計劃「現代軌道交通專項（專案）」中，就已明確提到時速600公里的高速磁浮交通、時速200公里中速磁浮交通研發計畫。1060206

(中央社)