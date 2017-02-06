郝龍斌：操作人頭黨員 形同作弊選舉

中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，若真的有人意圖操作人頭黨員影響黨主席選情，形同「作弊選舉」。靠作弊當選的黨主席不但不具備黨意，更不可能具備民意，如何帶領國民黨？

國民黨主席改選競爭激烈，表態參選的郝龍斌下午在臉書發文指出，媒體報導黑道入黨，讓這次黨主席選舉蒙上陰影。根據最近黨部發布的數據，也似乎出現爆量增加的新徵黨員。

他說，去年一整年新增及回復黨籍黨員1萬6700餘名，已較104年增加63%，但今年至1月20日，新申請入黨的黨員居然高達7萬人（包括尚在審核中）；還不包括到3月底回復黨籍的人數，這樣增加的黨員數目，是異常或正常，大家當然會質疑。

郝龍斌表示，若以連續3次黨主席選舉權人數來看，大約是38萬至34萬，假設7萬新徵，再加上3萬回復，這10萬黨員幾乎就佔30%的選舉人數，對黨主席的選情，絕對是關鍵性影響。

他說，這些被動員入黨的「人頭黨員」，真的是認同國民黨理念嗎？如果是，那他絕對歡迎，但為何此時才大舉入黨？

郝龍斌表示，若真的是有人意圖操作人頭黨員影響選情，不但敗壞選風，更重重傷害國民黨形象，形同是「作弊選舉」。靠作弊當選的黨主席不但不具備黨意，更不可能具備民意，如何帶領國民黨？

因此，郝龍斌呼籲，各縣市黨部要如實查核新申請入黨，甚至補繳黨費、回復黨籍之人；希望所有黨員作出最明智決定，唾棄任何不正當行為；新入黨或回復黨籍者選你們所愛，愛你們所選，不要成為滿足他人私欲的「人頭」。1060206

(中央社)