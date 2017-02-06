郝龍斌：操作人頭黨員 形同作弊選舉
中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，若真的有人意圖操作人頭黨員影響黨主席選情，形同「作弊選舉」。靠作弊當選的黨主席不但不具備黨意，更不可能具備民意，如何帶領國民黨？
國民黨主席改選競爭激烈，表態參選的郝龍斌下午在臉書發文指出，媒體報導黑道入黨，讓這次黨主席選舉蒙上陰影。根據最近黨部發布的數據，也似乎出現爆量增加的新徵黨員。
他說，去年一整年新增及回復黨籍黨員1萬6700餘名，已較104年增加63%，但今年至1月20日，新申請入黨的黨員居然高達7萬人（包括尚在審核中）；還不包括到3月底回復黨籍的人數，這樣增加的黨員數目，是異常或正常，大家當然會質疑。
郝龍斌表示，若以連續3次黨主席選舉權人數來看，大約是38萬至34萬，假設7萬新徵，再加上3萬回復，這10萬黨員幾乎就佔30%的選舉人數，對黨主席的選情，絕對是關鍵性影響。
他說，這些被動員入黨的「人頭黨員」，真的是認同國民黨理念嗎？如果是，那他絕對歡迎，但為何此時才大舉入黨？
郝龍斌表示，若真的是有人意圖操作人頭黨員影響選情，不但敗壞選風，更重重傷害國民黨形象，形同是「作弊選舉」。靠作弊當選的黨主席不但不具備黨意，更不可能具備民意，如何帶領國民黨？
因此，郝龍斌呼籲，各縣市黨部要如實查核新申請入黨，甚至補繳黨費、回復黨籍之人；希望所有黨員作出最明智決定，唾棄任何不正當行為；新入黨或回復黨籍者選你們所愛，愛你們所選，不要成為滿足他人私欲的「人頭」。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。