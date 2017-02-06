李敖罹患腦瘤 自認不久人世
作家李敖驚傳長腦瘤，他今天接受中央社電話訪問時坦言，他腦部長惡性腫瘤，但對照李敖的經紀人鄭乃嘉說他是良性腫瘤，李敖則說，「我是惡性裡面的良性」，自認將不久人世。
81歲作家李敖今天接受中央社電話訪問時，坦言他腦部長瘤，自認「不久人世」，電訪過程李敖聲音聽起來爽朗，李敖則說，這是「迴光返照」。
對照李敖經紀人鄭乃嘉說他是良性腫瘤，李敖則說，「我是惡性裡面的良性」。
李敖2003年曾患攝護腺癌，治療後抗癌成功。前年底因感冒導致肺炎，一度危急，最後化險為夷。去年李敖因左腿行動不便，起初以為是肌肉萎縮，就醫後才發現是腦部長腫瘤，影響指揮神經功能。
中央社記者今天下午電訪李敖時，他正要前往北醫電療，由於已經高齡，他笑說，「開刀會變成傻瓜」，目前靠電療及標靶藥物治療。
李敖表示，他最大的目標是在三年內出齊「李敖大全集」85冊。在他60歲時已出版40冊，其他42冊因校對、印刷、經費問題遲未動工，另有3冊撰寫中，等於要在3年內出滿45冊。
李敖說，「我是工作狂，工作量很大，平常不參加婚喪喜慶，原本一天可工作16小時，現在只能15小時」，不過他也說，現在有時吃標靶藥物容易頭昏，精神欠佳，但仍希望能完成「李敖大全集」。1060206
(中央社)
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