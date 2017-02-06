屏東縣工業及服務業普查處揭牌

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5年定期辦理1次的工業及服務業普查，將於今年4月15日至7月15日間辦理，屏東縣6日正式成立「屏東縣工業及服務業普查處」，普查家數預估4萬902家。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月6日

5年定期辦理1次的工業及服務業普查，將於今年4月15日至7月15日間辦理，屏東縣今天正式成立「屏東縣工業及服務業普查處」，普查家數預估4萬902家。

「屏東縣工業及服務業普查處」由屏東縣長潘孟安揭牌並擔任處長，潘孟安表示，這次工業及服務業普查將對台閩地區130萬家工業及服務業經營者進行全面性訪查，屏東縣普查家數預估4萬902家。

潘孟安表示，普查所得到的個別資料，絕對保密，總體資料，將做為政府制定及推動產經決策的重要資訊來源。

縣府表示，普查將秉持「3不＋2會」，普查員會佩帶普查員證，普查員會親自遞送致受查單位函，普查員不會洩漏受查廠商資料給任何人，不會詢問與普查表無關的資料，不會要提供帳戶或存摺。1060206

(中央社)