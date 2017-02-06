醉漢警所潑汽油縱火 遭判2年2月
彰化縣33歲古姓男子去年深夜酒後，一時情緒失控，竟帶著打火機、裝滿汽油的寶特瓶，跑到溪湖分局溪湖派出所大門外潑灑汽油縱火，大火燒毀一部重型機車，還差點燒到他自己，遭彰化地院依公共危險罪判處2年2月徒刑。
去年10月29日晚上10點半左右，有搶奪前科的古男，因居無定所，飲酒後失意鬱卒，竟獨自跑到派出所門口潑灑汽油並點火引燃，當時門口停放一整排機車，值班台施姓員警發現後立即拿滅火器撲滅火勢。
呆立原地的古男向員警坦承火是他放的，並醉醺醺得對著員警嗆聲「我就是想要吃牢飯，所以把事情搞大一點。」，1名前來報案的巫姓女子，將所騎重型機車停放警所門口，也慘遭波及，車頭、座椅都被燒毀，被員警當場逮捕後酒測值高達每公升1.27毫克。
彰化地院法官審理後認為，古男自承自己常喝酒，喝多了常常情緒失控，變得會鑽牛角尖，想犯罪、想放棄自己，曾有酒駕、搶奪超商酒類等前科，明知飲酒將導致行為脫序，卻放任自己飲酒過量，意圖放火燒燬建築物未遂，惟念其坦承犯行，並與巫女和解賠償損失，依公共危險罪處有期徒刑2年2個月。
(中時)
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