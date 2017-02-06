李冰冰霸氣發開工紅包，大手筆包一疊鈔票。（圖／取材自李冰冰微博）

大陸女星李冰冰以《變形金剛4》和《惡靈古堡》在好萊塢闖出名號，成為國際巨星，同時熱戀中的她，以一句「一切都是最好的安排」在上月初認姊弟戀，愛情事業都得意的李冰冰今（6日）坐鎮工作室開工，一早就呼喚員工來領開工紅包，紅包金額相當霸氣。

李冰冰今早身穿一身大紅色喜氣外套，曬出拿紅包照，並在微博呼喚：「一大大大大波開工紅包正在靠近！李冰冰工作室的姑娘們，快點來報到」，而李冰冰的紅包金額引發熱議，隨後工作室曬出紅包，裡頭是一疊百元鈔票，還寫下：「工作室君只想說：我愛工作！工作使我快樂！」

(中時電子報)