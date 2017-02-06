李應元之妻黃月桂 接任弘光科大校長
弘光科大6日舉辦新卸任校長交接典禮，由前台北體育學院副校長黃月桂接任，夫婿環保署長李應元到場幽默談內人，肯定在學術及家庭的貢獻；黃則表示，繼續秉持「低調做人，高調做事」理念，全力成就弘光更美好的未來。
第5任校長交接典禮今日於國際會議廳登場，副市長林依瑩到場祝賀，期待黃月桂與市府並肩作戰，促進產學合作，共同培育更多優秀的長照人才。
弘光體系出身的林依瑩，過去在弘道老人福利基金會服務11年，她說，與弘光科大互動相當緊密，期待黃月桂運用高齡長照專長與經驗，透過公共衛生的角度，與市府達成更緊密的合作，共同培育更多長照人才。
黃月桂感性地說，自己是台中人，表姊及嫂嫂都是弘光第一屆校友，感覺就像回到娘家！弘光科大在辦學上及業界均表現亮眼，未來會繼續秉持「低調做人，高調做事」的理念，全力成就弘光更美好的未來。
李應元幽默談內人，他說，站在丈夫及「一輩子好朋友」的角度上，認為黃月桂是好妻子、媽媽及學生，在管理科學、公共衛生方面均相當投入，期待未來帶領弘光與市府達成更多合作，促進台中市在長照方面的發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。