李應元之妻黃月桂 接任弘光科大校長

弘光科大新卸任校長交接典禮，由前台北體育學院副校長黃月桂（右）接任。（陳淑娥攝）

黃月桂（右三）接任弘光科大校長，夫婿環保署長李應元（中）及第一屆校友到場致賀。（陳淑娥攝）

弘光科大6日舉辦新卸任校長交接典禮，由前台北體育學院副校長黃月桂接任，夫婿環保署長李應元到場幽默談內人，肯定在學術及家庭的貢獻；黃則表示，繼續秉持「低調做人，高調做事」理念，全力成就弘光更美好的未來。

第5任校長交接典禮今日於國際會議廳登場，副市長林依瑩到場祝賀，期待黃月桂與市府並肩作戰，促進產學合作，共同培育更多優秀的長照人才。

弘光體系出身的林依瑩，過去在弘道老人福利基金會服務11年，她說，與弘光科大互動相當緊密，期待黃月桂運用高齡長照專長與經驗，透過公共衛生的角度，與市府達成更緊密的合作，共同培育更多長照人才。

黃月桂感性地說，自己是台中人，表姊及嫂嫂都是弘光第一屆校友，感覺就像回到娘家！弘光科大在辦學上及業界均表現亮眼，未來會繼續秉持「低調做人，高調做事」的理念，全力成就弘光更美好的未來。

李應元幽默談內人，他說，站在丈夫及「一輩子好朋友」的角度上，認為黃月桂是好妻子、媽媽及學生，在管理科學、公共衛生方面均相當投入，期待未來帶領弘光與市府達成更多合作，促進台中市在長照方面的發展。

(中時)