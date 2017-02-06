新竹美麗信酒店爭食情人節晚宴 預訂送特調

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新竹美麗信酒店樂融餐廳爭食14日西洋情人節大餅推出浪漫情人晚餐，除提供海陸主菜如碳烤北海道干貝、12盎司澳洲沙朗牛排，用餐也贈送情人限定拍立得合照1張，11日前預訂加贈情人特調飲料、甜點。

新竹美麗信酒店樂融餐廳表示，高溫炭烤北海道嚴選干貝約5分熟，搭配新鮮柳橙汁、白酒的特製醬汁，提升干貝自然鮮甜風味；以穀物飼養300天的澳洲沙朗牛排，大理石油花飽滿均勻、肉質軟嫩，餐每位1,280元加10％。

(工商)