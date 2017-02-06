政院擬修稅捐稽徵法 與他國交換稅務資訊
行政院發言人徐國勇表示，行政立法協調會報今天討論稅捐稽徵法修正案，未來可與他國簽訂租稅資訊交換協議，避免雙重課稅或逃漏稅等問題。
台美於美東時間22日簽署「美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA，簡稱肥咖條款）」，未來生效後，美國可要求台灣提供不合作客戶，以及有逃漏稅疑慮者的資料。
徐國勇下午受訪時表示，為因應肥咖條款通過後，可以跟美國有效的進行稅務資訊交換，且為維護租稅公平跟善盡國際義務，也應該跟其他國家簽訂稅務資訊交換、稅務協助的全面性租稅協定，因此擬修訂稅捐稽徵第50條之1與第46條之1。
徐國勇說，稅捐稽徵法修訂後，未來將授權財政部可本於互惠原則，跟其他國家商定相關稅務資訊交換方式，並在報行政院核准後，以外交換文的方式進行。
不過對於中國大陸和港澳地區，徐國勇說，這部分沒有規定在稅捐稽徵法裡面，因為這是兩岸人民關係條例跟港澳條例要規範的。
他說，對於稅捐稽徵法修正案，立委大多予以肯定，預計最快可以在2週後提報行政院會，再送交立院進行修法。
另外，徐國勇表示，今天行政立法協調會報也有就「產業創新條例」交換意見，討論內容包括有限合夥課稅方式與投資抵減相關規定、鼓勵企業應用政府開放資訊進行創新服務、國營事業應編列一定預算進行研發，以及政府出售工業區土地給民間蓋廠房，若閒置一段期間是否可以買回等議題。
徐國勇說，因產業創新條例修改幅度很大，約有20條需要修訂，行政部門與立委今天僅廣泛交換意見，還沒有得出結論，將再繼續進行協商。1060206
(中央社)
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