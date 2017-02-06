阿富汗上萬平民因戰火傷亡 1/3為兒童

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聯合國說，在更多伊斯蘭國組織攻擊行動下，2016年阿富汗平民傷亡數字達歷年新高的萬餘人，其中1/3為孩童；空襲傷亡人數則為自2009年來最高，因未爆彈傷亡兒童人數也上升。

路透社報導，聯合國調查人員今天發表年度摘要報告表示，阿富汗去年因戰火造成3498名平民身亡、7920人受傷。死傷人數與前一年相比增加3%。

聯合國說，61%的平民傷亡由塔利班（Taliban）或伊斯蘭國組織（IS）等反政府團體造成。

聯合國將至少4953條人命歸咎於塔利班；但據調查人員的記錄，2016年由伊斯蘭國組織好戰分子造成的傷亡數字增加了10倍。伊斯蘭國組織經常以在阿富汗居少數的什葉派穆斯林為目標。

法新社報導，去年因戰事而傷亡的阿富汗平民中，1/3為孩童。（譯者：中央社周慧盈）1060206

(中央社)