家扶全台遍地開花 連續13天接力義賣助貧

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家扶自立青年手作零錢包義賣。（家扶提供）

家扶自立青年珮妤手做蛋糕義賣。（家扶提供）

家扶遍地開花於全台義賣。（家扶提供）

家扶基金會連續第4年推出「無窮世代」公益計畫，目標募款2000萬元，幫助5萬名弱勢學童翻轉貧窮；但今年「冷颼颼」，迄今募不到往年一半，家扶本月連續13天於全台「遍地開花」舉辦義賣活動，盼更多人響應愛心。

家扶指出，目前扶助國內5萬多名弱勢孩童，有如「青蘋」，清貧幾乎成為代名詞，潛藏貧窮循環危機。家扶啟動「無窮世代」公益計畫，透過生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助與自立輔導等5大方案，幫助翻轉貧窮。

家扶社會資源處長林秀鳳指出，相較3、4月已近報稅或繳費時間，每年1、2月原為最主力募款期，但受大環境不景氣影響，加上今年過年較早，過去年前可募得600多萬元，今年捐款卻異常「安靜」，迄今仍不到往年2分之1。

小楷與媽媽住在花蓮偏鄉，由於媽媽身體欠佳加上村落工作機會不多，為減輕家中負擔，小楷總積極爭取在校工讀機會，賺取每天早餐前；但去年升上高中後，生活費、交通費與學費負擔更重，再陷困境。而多數家扶兒也和小楷一樣，過完年即將面臨籌措學費難關。

家扶指出，為在最後關頭加強宣傳，今年延長義賣活動，讓全台各地動起來，自上周末起連續13天，於全台各地辦理總計98場次義賣活動，選擇可以提供服務時間與地點，針對所在人潮較多地點舉行，盼重燃社會熱絡愛心。

家扶透露，義賣活動目前回響良好，雲林就有農民捐出1000多顆高麗菜、板橋也有百貨公司知名品牌專櫃捐出馬克杯，共襄盛舉。

「只要掏掏口袋零錢，就能幫助貧童解開世代枷鎖！」林秀鳳強調，義賣活動對整體經費挹注雖屬小額，平均每場次收入約為3至5萬元，但希望藉此喚起社會愛心響應公益計畫，同時預計月底前推出個案故事，凝聚愛心。

(中時)