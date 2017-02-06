台電舊服務所老建築 彰化溪州公所盼保留
且慢！台電公司位在溪州市區慶平路的舊服務所，是二次戰後台電復員的第1批老建築，荒廢30年後，最近盛傳台電打算拆屋售地，但鄉公所則希望保留繼續為溪州說故事，除了請求暫緩拆除，也爭取文化局評估是否列入歷史建築。
溪州公所秘書吳音寧指出，溪州舊台電服務所是於1947年興建的紅磚建築，外觀樸素，內部有老式營業櫃台及當年主管居住的日式房舍 ，1988年，台電因應業務擴充遷往他處，該棟建築即閒置，鐵門深鎖長達30年，牆上的掛曆時間停留在「民國七十七年七月」。
老建築隱身小巷弄並不起眼，但是，它可是溪州歷史的一部分，曾經見證1950至1970年代溪州老街的繁榮，當時台糖總公司在溪州，也是台灣糖業的黃金時期。
吳音寧表示，可惜整體產業在80年代沒落之後，鄉內的老建築、歷史資產逐一消失，目前僅存溪州森林公園老樹、舊五分車鐵道、郵電局以及可能被拆除的「舊台電服務所」。
台電彰化營業處、文化局人員以及立委洪宗熠助理下午現場會勘，雖然沒有具體結論，但吳音寧強調，期待台電能讓老屋活化，與僅存的在地歷史文化資產一起為溪州、彰南地區過往的米糖產業說故事。
台電彰化營業處人員表示 ，溪州舊服務所屋齡超過70年且荒廢，為了方便管理，不是保留就是出售，公所與地方的期待，需要總公司作定奪。
(中時)
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