英女王藍寶石鑽飾 慶祝登基65週年
英國女王伊麗莎白二世是當今世上在位最久的君主，她今天締造新紀錄，成為第1個慶祝藍寶石禧年的英國君主，登基滿65週年。
法新社與「每日電訊報」（Telegraph）網站報導，現年90歲的女王在1952年其父親國王喬治六世早逝後，1952年以25歲之齡登基為王。
一如既往多次的登基紀念日，伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）可能在她位於英格蘭東部諾福克郡（Norfolk Estate）的山均漢姆堡（Sandringham）宅邸私下渡過。
不過，今年她被看到在教堂外微笑接受祝福者獻花。
儘管她不喜歡公開慶祝，但英國仍會好好慶祝這個盛典。
在倫敦塔、綠園（Green Park）與英國各地都將鳴槍向她致意。
藍寶石是代表65週年的寶石，因此女王戴著一套藍寶石珠寶的照片也再度發行，這是她父親1947年送給她的結婚禮物。
在這張2014年由貝里（David Bailey）拍攝的肖像中，她戴著這條可追溯至1850年，由鑽石鑲嵌16顆巨大矩型藍寶石閃閃發亮的項鍊。
貝里當時說：「她非常慈藹的眼睛調皮地閃爍著，我向來喜歡堅強的女性，她是非常堅強的女性。」（譯者：中央社許湘欣）1060206
(中央社)
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