美法官判19歲強暴犯 婚前不得有性行為

美國愛達荷州法官下令1名19歲男子，在結婚前都不能與任何人發生性行為，這是他強暴1名14歲少女獲得的刑罰之一。

美聯社報導，法官史托克（Randy Stoker）判處艾雷拉（Cody Duane Scott Herrera）5年到15年有期徒刑，但他如果在矯正單位接受1年治療，則能獲得緩刑，不必入獄，而且婚前都不能與任何人發生性行為。

史托克說，這個緩刑條件是有必要的，因為艾雷拉告訴調查人員，他有34個性伴侶。史托克告訴艾雷拉：「如果你獲得緩刑，有個條件是你不能跟任何人發生性行為，除非是結婚後的配偶。」

愛達荷大學法學院副教授桑德斯（Shaakirrah R. Sanders）表示，緩刑條件可能違法或無法執行。桑德斯說：「我認為這個條件侵犯他的憲法權利。」（譯者：中央社陳昱婷）1060206

(中央社)