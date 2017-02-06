畫面首曝光！金正恩的女人就是威 「紅二代」高官也得向她敬禮

吳金哲向李雪主敬禮。（翻攝自南韓《中央日報》／朝鮮中央電視台畫面）

現在一講到北韓，多數人聯想到的就是在該國被當成神一般看待的最高領導人金正恩，但沒想到他的妻子、沒有一官半職的李雪主，也於出席軍方活動時被以超高規格對待，竟然有高官向她敬禮，此事也被外界認為不太尋常。

北韓最近公布了一部紀錄片，當中有個場景相當引起注目，那就是李雪主去（2016）年12月初和金正恩一起參加空軍戰鬥飛行技術競賽時，副總參謀長吳金哲竟然對著李敬禮，她則以鼓掌回禮。

由於吳金哲是有名的「朝鮮紅二代」，他的父親吳柏龍曾和金正恩的祖父金日成一起抗日，因此他向李雪主敬禮一事，被認為很不尋常；南韓《中央日報》引述統一部官員的說法表示，北韓是首度對外公布軍人向李雪主敬禮的畫面，這也顯示出她的地位。

(中時電子報)