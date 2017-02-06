新聞深喉嚨》勞動部「皇親變事主」 廢了「一例一休」吧！

新聞深喉嚨/中天新聞提供

上週五下班後，行政院閃電召開記者會宣布內閣改組，其中宜蘭縣長林聰賢將接掌農委會主委，行政院的說法，是林聰賢學農業出身，而宜蘭縣也是農業縣，因此借重林縣長的「長才」。林聰賢說，要將「農地農用」的宜蘭經驗帶到全國，但宜蘭縣遍地「豪華農舍」，「違規工廠」，又奢言全國？

根據統計，從民國89年到103年，宜蘭共有7612棟農舍，其中有3500棟在林聰賢擔任縣長任內核發，農地流失面積達千公頃以上，比前幾任宜蘭縣長都多，是全台農舍發展失序最嚴重的地區，在105年的立法院預算中心評估報告中，也點出缺失。

《農業用地興建農舍辦法》前年修正通過以後，明定起造人必須是農民，最後原本還要限制農舍移轉也必須是農民，但只差臨門一腳，修法未成，前宜蘭農業處長楊文全更因此在2016年總統大選前兩週遭林聰賢無預警撤換！楊文全感嘆，法令是被修改過的，問題在執行，林聰賢「無法抵擋壓力」。農業界人士甚至批評林聰賢，「只有農舍經驗、沒有農業經驗」。這…真的沒有更好的人選嗎？

正值多事之秋的勞動部，將由原本的政務委員兼蒙藏委員長林美珠接掌，而林美珠早在2016年520入閣之際就備受矚目的「總統表姊」身分，又再次被質疑。原因之一，是林美珠固然有法務專業，但幾乎沒有勞工相關領域的經歷，為什麼是她？對此，準「諾貝爾薪資學獎」得主，行政院發言人徐國勇又有驚人之語，他說：「親戚關係無法選擇」，這因果顛倒的硬拗，顯然又是「邏輯學」上的一大突破！

而林美珠即將面臨的挑戰包括「一例一休」的爛攤子怎麼收拾？台鐵員工的懲處，難道真的要踐踏勞權？還有年金改革中的勞保改革等等，蔡總統早先逃避「公親變事主」，如今「血親變事主」，「皇親變事主」，再也沒有「防火牆」可躲了？

蔡總統5日出席大陸台商春節聯誼活動，偕同陸委會主委張小月，海基會董事長田弘茂一起向台商拜年，但出席台商稀稀落落，不只北上廣等大咖台協會長未出席，台企聯現任會長王屏生也缺席；這是台企聯成立來，現任會長首度缺席台商聯誼活動。

蔡總統致詞時仍揭示了三個重點，一是將過去幾個月的兩岸紛擾冰封，歸咎於對岸的「政治干擾」；二是呼籲台商返台投資；三是鼓勵台商「新南向」。嗯…又變了嗎？說好的「中南美內需市場」呢？新政府把兩岸下成「死棋」，經貿國策「初一十五不一樣」，就連個陸客政策，一下批評人家，一下又要擴大開放，到底是怎樣？

美國總統川普上任之後首位出訪的官員，美國國防部長馬提斯3日訪問日本，拜會日本首相安倍晉三，強調美方將遵守美日安保條約第五條對日防衛義務規定，釣魚台列嶼符合美日安保條約第五條的適用範圍，美國反對任何單方面行動試圖破壞日本對釣魚台列嶼的管理。而且全程使用日方對釣魚台列嶼的稱呼「尖閣諸島」。

這並非美國改變立場，歐巴馬擔任美國總統期間，也曾在2014年4月、美日領導峰會後記者會公開表示，日本所轄領土，包含釣魚台列嶼都符合美日安保第五條適用的對象。但因川普在總統大選期間多次表達要修正與同盟國關係，使釣魚台共同防衛也成為三日會談的焦點之一。對此，我方外交部5日則以一則新聞稿回應，說「釣魚臺列嶼是中華民國的固有領土，無可置疑」。該怎麼看待？如今中華民國在釣魚台主權爭議中，是不是只剩下發新聞稿的角色了？

BBC中文網5日刊出了一篇中國大陸旅法政治評論家宋魯鄭的文章《特朗普遲遲不對中國「開戰」的七大原因》，迅速引爆兩岸網路論戰。七個理由包括了川普「內政優先」，中國大陸實力今非昔比，以及川普在外交上「自毀長城」等等。文章固然「高估」中國大陸，「低估」美國，但值得注意的是，宋魯鄭有一段寫道：「當然，有一點特朗普還是和傳統政治人物不同。

台灣是中國的核心利益，他用中國的利益去和中國交換，實在是無本生意。對於特朗普如此精明的商人而講，他肯定是忍不住去做的，只不過是通過放棄台灣、支持統一來換取中國的巨額回報。也就是說，在特朗普執政期間，中國是有可能實現統一」。這固然是中國大陸學者片面的觀點，但也值得台灣參考，真有這種可能嗎？

美國總統川普日前簽署總統備忘錄，進行白宮國家安全會議改組，其中極右色彩濃厚的白宮策略長巴農，將成為日後固定與會成員之一，顯示他對川普的國安和外交政策影響力擴大。不過《USA Today》在檢視巴農在2015至2016年間的廣播訪談內容，發現他於2016年3月在「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）廣播節目中表示：「我們會在5到10年間與中國開戰，不是嗎？這無庸置疑，他們在填海造地，興建航空母艦基礎設施和安置飛彈，他們當面衝著美國而來—你知道這面子有多重要—並稱那是自古以來的主權海域」。現任白宮策略長預言美國5到10年會跟中國大陸開戰，並且引發「第三次世界大戰」？「川普之亂」到底要亂到什麼地步啦？

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(中時電子報)