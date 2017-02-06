金門3人磯釣受困 消防隊即刻救援
金門周姓民眾一家3口到「西園抗日紀年碑」海域礁石上釣魚，卻未注意潮水高漲，錯過回岸的時機，金沙消防隊據報火速動員19人和5車1艇趕往救援，順利協助他們安全脫困。
昨天下午15時許，周姓民眾帶著妻女前往金沙鎮「西園抗日紀念碑」海域礁岩釣魚，不慎錯過回岸的時機，等到發現潮水高漲，已無法目測海水深淺，妻子趕緊在18時15分向消防局勤指中心報案求援。
金沙消防隊接獲通報，緊急出動4輛救護車、消防車和IRB（充氣式救生艇）1艘，並動員職消 7人、役男7人，外加義消5人趕往現場海域，在小隊長許春祥的指揮下，冒著夜間視線不佳及快速下滑的低溫，於18時36分將他們接駁上岸。
還好，周某一家人都無礙，現場檢視後自行返家，虛驚一場而已。
(中時)
關鍵字：消防隊
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