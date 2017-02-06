高師大新春團拜 國際生參與節目很多元
國立高雄師範大學今（6）日在活動中心2樓演藝廳舉辦「新春團拜聯誼會」，由校長吳連賞主持，前校長戴嘉南、前副校長柳賢等退休教授及現職與退休教職員工500餘人參加，會場布置的喜氣洋洋，處處充滿新春氣息，節目活動安排更是精彩多元，表演、摸彩穿插其中，歡樂聲、掌聲不斷激起活動高潮，讓與會人員留下非常深刻又難忘的記憶。
校長吳連賞表示，高師大去年一年在全體教職員工共同努力下，有了非常亮麗的成績，值得與大家報告與分享，除了要感謝現在與過去的同仁辛勤付出外，要感謝校友與媒體朋友的支持。
校長吳連賞肯定校友在社會各階層的優秀表現，就是高師大的活招牌；媒體朋友的支持與報導，讓更多人看到高師大的好與美。期待新的一年，大家能在既有的基礎上，繼續努力創造美好的機（雞）會，相信會有非常好的成績（雞）。
今年新春團拜聯誼會別於往年，可說是具有「3多」的特色，摸彩品多、精彩節目多及掌聲多。節目安排有來自匈牙利、日本及越南同學的4位老外說「相聲」；校內及退休人員演出的「花開富貴」彩帶舞、古典舞及孔雀舞；進修學院院長譚大純教授的即席動舞表演；校長與經學所長蔡根祥教授的太極武術表演。最後高師大愛樂合唱團的3首名曲及5位印度國際生表演「夢想印度」，更讓人回味無窮。
(中時)
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