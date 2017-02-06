奮勇抵抗歹徒 超商工讀生遭砍斷手腕順利接回
新北市新莊區裕民街某超商，5日晚間11時許遭歹徒持西瓜刀闖入欲行搶，17歲丁姓男工讀生奮力抵抗，卻遭砍斷左手腕，頭、背部也遭砍傷，地上留下大灘血跡，歹徒趁亂逃逸，前來換班的超商店員連忙報警。而丁男已接受手術接回斷肢，暫時脫險。警方6日凌晨在醫院逮到17歲陳姓少年，他坦言因缺錢而行兇。
丁姓工讀生在昨晚抵抗過程中，左手腕遭砍斷，僅剩皮膚連接，一度因失血過多而休克，經亞東醫院13小時馬拉松式手術，左手已於6日下午順利縫合，現於加護病房觀察中。
警方除調閱監視器，更在超商周邊裕民街、龍安路巷內旁發現大片血跡，研判歹徒也有受傷，警方並沿著血跡，在附近菜園內找到沾滿血跡的西瓜刀。警方逐一清查各醫院就醫情形，凌晨2時許，接獲樹林有名17歲陳姓少年左手掌受傷，送往板橋亞東醫院就醫，警方比照監視器畫面，發現就是行搶男子。
警方調查，陳嫌5日帶著中午於菜市場購買的西瓜刀，自樹林住家攔計程車，前往新莊區裕民街的連鎖超商行搶，而工讀生奮力抵抗，陳嫌拿出準備好的西瓜刀恫嚇，砍斷對方手臂，陳姓少年趁亂試圖打開收銀機洗劫財物，卻因收銀機上鎖而未果，後倉皇逃離。
陳姓少年逃逸過程中，躲往超商附近菜園，但因失血過多，只好再攔計程車返家休息，騙家人「和人打架」，家人見他滿身血跡，連忙向消防和警方報案，警方也因此趕到醫院逮人。
陳姓少年坦承犯行，供稱因為缺錢花用才會行搶，為不被認出才搭計程車到新莊行搶，案情仍待陳男出院由警方偵訊釐清。
(中時)
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