渣打直投收購陸高端美容業上海思妍麗

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渣打集團今天表示，隸屬其私募股權業務的渣打直接投資有限公司（渣打直投）將收購上海思妍麗實業股份有限公司的多數股權。

中新社報導，在收購思妍麗之前，渣打直投曾是上海思妍麗的中小股東，交易後渣打直投將獲得思妍麗的控股權。

這次交易中上海思妍麗估值2.24億美元。

上海思妍麗是中國高端美容服務企業，公司於1996年創立美容護理品牌「思妍麗」，在門市所遍布的40多個城市享有高知名度。渣打直投的控股及管理投入，將有助於鞏固思妍麗在大陸市場的地位。1060206

(中央社)