單車騎累了 兩青少年偷電動車代步被逮
苗栗縣苑裡鎮兩名青少年騎摺疊式單車到鄰近通霄鎮市區，因體力不支，竟偷電動車載小摺代步；失主發現車輛遭竊，PO網協尋並報警，警方3小時內查獲送辦。
苗栗縣警局通霄分局指出，通霄派出所副所長李毓鵬、警員邱垂凱今天凌晨巡邏時，見蘇姓（18歲）、鄭姓（13歲）青少年共乘1輛粉紅色電動車，踏板上還載著一台摺疊式單車，認為可疑攔下盤查，兩人對於單車和電動車來源均推稱「是家裏的」，由於電動車沒有車牌，當時未接獲失主報案失竊，也無發現其他不法，因此登記兩人資料後放行。
今天上午近8時許，電動車失主莊姓女子在臉書社團PO文協尋，並報案稱電動車遭竊，通霄派出所副所長李毓鵬第一時間即回想起凌晨盤查的兩名青少年，經詢問莊女失竊時間、地點與車輛特徵均相符，於是根據資料，循線找到兩人。
蘇、鄭兩人坦承因半夜從苑裡鎮騎單車到通霄鎮市區，「後來實在騎不動」便臨時起意偷電動車代步。從事車床工作的蘇嫌，利用簡易電機常識技術，僅以一把螺絲起子，便輕易撬開電動車重新接線啟動，兩人共乘回苑裡後，將車輛棄置住家附近工寮內。
警方由蘇嫌帶同前往工寮取回遭竊電動車，訊後將蘇、鄭兩人依竊盜罪嫌函送法辦。1060206
(中央社)
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