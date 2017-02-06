台三線經典攝影展 桃園登場
「旅程，印象臺三線經典攝影展」今天起至24日止，於桃園光影文化館展出。桃園市長鄭文燦表示，讓客家走入生活、結合城市，深化桃園客家文化的多元豐富 。
鄭文燦上午前往桃園光影文化館，出席「旅程，印象臺三線經典攝影展」桃園場記者會，他說，這次攝影展可謂是以「客家的眼睛」與「客家的心」凝視、感受台三線，也堪稱文化之旅最佳地點，標誌著客家印象與台灣記憶的傳承，也捕捉屬於全體國人的人文風景。
他說，市府與中央共同投入客家文化建設，推動茶業故事館、鍾肇政文學地景園區、鄧雨賢台灣音樂紀念館、三坑子渡船頭以及1895年乙未抗日紀念碑等，呈現桃園多元族群與多元文化的縮影。
鄭文燦也說，台三線為貫穿南北的內山公路，起點在龍潭，途經桃園、新竹、苗栗及台中一帶的客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶，希望藉由此次攝影展，讓國人能親睹客家文化的豐富性，舉凡人像、風景、經濟活動、社會活動、文化活動以及自然景觀在內，皆是重點特色所在。
桃園場巡展自今天起至2月24日止，於桃園光影文化館展出，後續也將移展至新竹、苗栗、台中等縣市進行巡迴展，讓更多民眾看到這些精彩的攝影作品。1060206
(中央社)
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