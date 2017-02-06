保育藍鯨和藍天 長榮海運獲國際環保獎

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長榮航空屢獲國際獎項，長榮海運也在國際發光，獲加州環保組織及海洋動保協會肯定，透過船舶減速以實際行動保護藍鯨與藍天。

每年7月到11月，藍鯨、座頭鯨與長鬚鯨等大型海洋生物會遷徙到洛杉磯與長灘港外海聖塔芭芭拉水域覓食，由於每年航經這個地區的各型船舶多達數千艘，恐影響海洋生物生存。

長榮海運在2016年參與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration）主導的船舶減速計劃，此作法可以讓鯨魚有更多的時間避開船舶，減少被撞擊的風險。

長榮海運說明，主辦單位要求通過聖塔芭芭拉海峽（Santa Barbara Channel）的船舶，在距離港口航程95海里的範圍內，將航行速度調降到12節以下，透過低速航行的模式，降低溫室氣體與懸浮粒子等汙染物的排放。

聖塔芭芭拉環境保護中心海洋保育分析師波尼（Kristi Birney）表示，降低船速不僅可以保護鯨魚，也讓岸上的人有更乾凈的空氣。

長榮海運承諾，將持續致力於海洋生態與港區環境的維護，歷年來配合政府單位、研究機構、貨主與海運服務鏈相關業者，進行多項環保方案，也會採用最先進的造船科技與設備，打造環保船隊。1060206

(中央社)