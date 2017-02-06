朴槿惠可能將在青瓦台接受當面訊問
南韓總統朴槿惠辯護律師團今天接受南韓媒體採訪表示，朴槿惠可能於9日至10日在總統府青瓦台接受親信門獨立檢察組的當面訊問。
南韓媒體指出，青瓦台當局正與獨檢組協調訊問事宜，出於警衛安全考慮，堅決反對總統出府受訊，府內的為民館、總統辦公室、常春齋可能成為訊問地點。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，目前朴槿惠與律師團隨時保持聯繫，商量如何與訊問人員周旋，設想可能提出的問題，準備種種對答因應。獨檢組可能將依據幕僚的口供、記事本、通話內容等詰問涉賄疑點。
由於朴槿惠上月曾兩度喊冤表示，親信干政說法是純屬捏造的無稽之談，她還可能反客為主質疑獨檢組辦案不公。律師團也很可能從旁指點，提供法律協助。
獨檢組指責妨礙公務，青瓦台反駁稱，將總統列為犯罪嫌疑人並企圖強制搜查依憲享有檢控豁免特權的現任總統，屬違憲行為。1060206
(中央社)
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