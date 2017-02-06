北投女童割喉案 龔重安行凶前致電友人
台灣高等法院今天開庭審理北投女童割喉案，被告龔重安表示，案發前曾致電林姓友人，法院可審酌傳喚，也再次強調自己沒有精神異常。
在北投區文化國小犯下女童割喉案的龔重安，士林地檢署偵結後認為他惡行重大，向法院請求最嚴厲之刑（死刑），並褫奪公權終身，以維護法治。
但一審士林地院審理後，認定他罹患思覺失調症，經專業治療後可能會改善，並非無教化可能，判他無期徒刑；全案經上訴，由台灣高等法院受理。
龔重安去年8月間出庭時，就強調自己「並沒有精神疾病」，且為了證明自己沒有病，要求法院以證人身分傳喚台北看守所員工及精神科醫師，12月初開庭也表示願意配合做精神鑑定。高院已矚託台大醫院進行相關精神鑑定；後續等鑑定結果出爐，檢辯交互詰問後，預計5月下旬應可宣判。
檢辯雙方今天就台北看守所交付有關龔男接見父母、兄長的訪談錄音光碟是否當庭勘驗爭執，檢察官主張，龔重安的精神狀況是調查重點，龔男與親人談話時，應是最真實的精神狀況，請求當庭勘驗，律師則主張，應交給專業的精神科醫師勘驗及鑑定，進行判斷是否「詐病」，當庭勘驗無實益。
龔重安說，希望能調到與家人訪談的錄音光碟，因為他看了看守所出具的接見談話文字紀錄，他認為用字不符，而且家人都是說生活上的事，「沒有談到我有精神異常情形」，也希望法官調閱他手機LINE的林姓友人，因為他在案發前有打電話給林姓友人，法院可審酌傳喚。
法官庭末表示，當庭勘驗與否將由合議庭評議決定，另審酌時效問題，考慮拷貝光碟一份給鑑定者作為參考。1060206
(中央社)
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