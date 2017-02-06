畫家蔡水林故居 變社區美學園地

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屏東縣南州鄉已逝畫家蔡水林的生前故居，在家屬、學生與屏東縣政府文化處的通力合作下，變成社區美學園地「水林藝術空間」，是縣政府輔導藝術家故居變社區園地的首例。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月6日

屏東縣南州鄉已逝畫家蔡水林的生前故居，在家屬、學生與屏東縣政府文化處的通力合作下，變成社區美學園地「水林藝術空間」，是縣政府輔導藝術家故居變社區園地的首例。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月6日

屏東縣南州鄉已逝畫家蔡水林的生前故居，在家屬、學生與屏東縣政府文化處的通力合作下，變成社區美學園地「水林藝術空間」，是縣政府輔導藝術家故居變社區園地的首例。

文化處表示，蔡水林創作多元，包括水彩、油畫、雕塑等，廣為人討論的則是雕塑作品，是70年代雕塑前衛不可或缺的開啟者，曾獲得德國第1屆國際紙藝術雙年展、巴西國際紙藝術展及日本東京美術大展等殊榮。

蔡水林生前任教多所國小，桃李滿天下，著名美術家戴壁吟、謝德慶、卓友瑞、簡天佑、蔡智贏、吳國良、許東榮等都出自他的門下。

文化處長吳錦發表示，美國日本歐洲等國家經常可以看到藝術家故居變成社區藝文傳承園地，「水林藝術空間」是縣府輔導的首個案例，希望這個模式能夠擴展下去，讓家鄉學子認識到在地藝術家一生耕耘的成果，也增添遊客造訪屏東的文化新景點。

蔡水林的女兒蔡皓昀表示，「水林藝術空間」首檔展覽是「阿公的溪洲情」，展出同安國小師生緬懷蔡水林爺爺的家鄉繪本。

「水林藝術空間」位於屏東縣南州鄉米崙村光華路109號，目前每週二至週四上午10時至下午4時開放，其它時間歡迎預約，或上網搜尋「水林藝術空間」臉書粉絲專頁。1060206

(中央社)