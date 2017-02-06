下載高雄市戶政線上e指通APP 送2017旺來雞小提燈

高雄燈會藝術節官網資料顯示，要獲得2017高雄燈會人氣小提燈「旺來雞」的方式，須採定時定點以「排隊方式」領取，每人限領2盞，有時早到也不一定拿得到，排隊等待期間更是擾人。現在旗津戶政事務所可提供更便利的方式領取囉。新年期間要讓鄉親體驗「免排隊幸福雙倍」的感覺。

自明（7）日起，凡於旗津戶所洽公的民眾下載具有線上申辦「免排隊」直接取件的「高雄市戶政線上e指通」APP，或至體驗區直接操作APP辦理線上申辦或線上預約功能者，均可「免排隊」獲得高雄市政府授權官方認證的2017旺來雞小提燈，讓您感受免排隊幸福雙倍，好運旺旺一整年。每種方式贈送一盞，每人限贈兩盞小提燈，數量有限，送完為止。詳情請上旗津區戶政事務所網站洽詢，或電洽07-5711500轉103王小姐。

(中時)